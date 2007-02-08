Австрійські гірськолижні курорти обмежать кількість туристів з Росії

Фешенебельні австрійські гірськолижні курорти вводять квоту на туристів з Росії, пише у четвер британська газета The Guardian.

Власники пяти- і чотиризіркових готелів на одному з найпрестижніших курортів в австрійських Альпах - Кіцбюелі - підписали угоду, яка передбачає, що росіяни можуть резервувати не більше 10 відсотків номерів у будь-якому готелі.

Глава міністерства туризму Тіроля Ренате Дайнер (Renate Danier) підтвердила в інтерв`ю The Guardian, що обмеження на прийом російських туристів підписали 16 з 24 пяти- і чотиризіркових готелів на курорті Кіцбюеля.

"Нам надходить дуже багато замовлень на номери в готелях від туристичних агентств зі всього світу, які ми не маємо змоги повністю задовольнити, - пояснила вона. - Ми міжнародний курорт, і не хочемо, щоб росіяни складали 50 відсотків відпочиваючих".

В австрійських Альпах раді туристам з Росії, підкреслив глава міністерства туризму землі Тіроль, але курорти не повинні перетворюватися на "заповідники тільки для росіян".

Відпочинку в австрійських Альпах, за інформацією The Guardian, віддають перевагу Роман Абрамович з сім`єю і дружина мера Москви Олена Батуріна. Проте до останнього скандалу із затриманням поліцією російського бізнесмена Михайла Прохорова, більшість багатих росіян віддавали перевагу французькому гірськолижному курорту Куршевель.

Рішення про введення квоти на російських туристів, прийняте в Кіцбюелі, відзначає The Guardian, викликало в Австрії суперечливу реакцію. Кількість туристів з Росії та інших країн колишнього СРСР, які приїздять на австрійські гірськолижні курорти, в останні декілька років постійно зростає. Заможні росіяни, які вибирають відпочинок в австрійських Альпах, часто витрачають за час своєї відпустки більше, ніж туристи з інших країн світу.

Проте, пише The Guardian, показна розкіш і галасливі вечірки з великою кількістю алкоголю, якими славляться росіяни, які відпочивають в Альпах, відлякують від курортів інших туристів і приводять до невиправданого зростання цін на послуги і місцеву нерухомість.

Лента.ру