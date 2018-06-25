Резолюція Європарламенту щодо ситуації в Україні (повний текст)

25 лютого депутати Європарламенту схвалили резолюцію про ситуацію в Україні, у якій привітали Україну з чесними виборами.

Визнавши Україну європейською країною, що поділяє з країнами-членами ЄС спільну історію та спільні цінності, закликавши Раду ЄС до надання мандату Єврокомісії на перегляд Угоди про спрощення візового режиму з Україною, у тому числі через створення “Дорожньої карти” для переходу до безвізового режиму, депутати водночас залишили в резолюції пункт із засудженням присвоєння звання Героя України Степану.Бандері - пункт, який викликав енергійні і багатосторонні коментарі.

Подаємо повний текст документа

Резолюція Європейського Парламенту щодо ситуації в Україні від 25 лютого 2010 р.

Європейський Парламент,

- беручи до уваги свої попередні резолюції стосовно України;

- беручи до уваги Спільну декларацію щодо «Ссхідного партнерства», яке було започатковане у Празі 7 травня 2009 р.;

- беручи до уваги Заяву та Рекомендації Комітету міжпарламентської співпраці Україна-ЄС, який відбувся 26-27 жовтня 2009 р.;

- беручи до уваги членство України у Світовій Організації Торгівлі з березня 2008 р.;

- беручи до уваги приєднання України до Договору про Енергетичного співтовариства, затвердженого радою міністрів країн Договору про Енергетичного співтовариства в Загребі в грудні 2009;

- беручи до уваги Угоду про партнерство та співробітництво (УПС) між ЄС та Україною, що набув чинності 1 березня 1998 р., та поточні переговори щодо Угоди про асоціацію, яка має замінити УПС;

- беручи до уваги Порядок денний асоціації між Україною та ЄС, прийнятий Радою співпраці Україна-ЄС у червні 2009 р. на заміну Плану дій;

- беручи до уваги угоду між Європейським Співтовариством та Україною про спрощення візового режиму, підписану 18 червня 2007 р., яка набув чинності 1 січня 2008р., а також візовий діалог між Україною та ЄС, який розпочався в жовтні 2008 р.;

- беручи до уваги Меморандум порозуміння про початок діалогу щодо регіональної політики, розвитку регіональної співпраці між Міністерством регіонального розвитку та будівництва України та Європейською Комісією, підписаний 22 липень 2009 р.;

- беручи до уваги Постанову (EC) № 1638/2006 Європейського Парламенту та Ради від 24 жовтня 2006 р., що встановлює загальні положення про створення Європейського інструменту сусідства та партнерства (ENPI);

- беручи до уваги Меморандум порозуміння щодо співпраці в енергетичній сфері між Європейським Союзом та Україною, підписаний 1 грудня 2005 р.;

- беручи до уваги Спільну декларацію, прийняту в рамках спільної Міжнародної інвестиційної конференцією Україна-ЄС щодо модернізації газотранспортної системи, що відбулася 23 березня 2009 р.;

- беручи до уваги договір між «Нафтогазом» та «Газпромом» щодо транзитного мита на поставки нафти на 2010 р., підписаного у грудні 2009 р.;

- беручи до уваги результати президентських виборів в Україні, перший тур яких відбувся 17 січня, а другий 7 лютого 2010 р.;

- беручи до уваги заяви щодо президентських виборів в Україні, які зробила Місія спостерігачів ОБСЄ/БДІПЛ, підтвердивши відповідність виборів більшості міжнародних стандартів;

- беручи до уваги заяву Верховного представника Європейського Союзу з питань міжнародних відносин та політики безпеки Кетрін Ештон щодо президентських виборів, зроблену 8 лютого 2010 р.;

- беручи до уваги термінові зміни українського виборчого законодавства, прийняті Верховною Родою 3 лютого 2010 р. перед другим туром президентських виборів;

- беручи до уваги Національну програму індикативного розвитку України на 2011-2013 рр.;

- беручи до уваги результати нещодавніх Самітів Україна-ЄС, в тому числі визнання України європейською державою, що має спільну історію та систему цінностей з країнами Європейського Союзу під час Саміту Україна-ЄС в Парижі в 2008 р., та підсумки Саміту Україна-ЄС в Києві 4 грудня 2009 р.;

- беручи до уваги Правило 110 (4) Процедурних правил;

A. зважаючи на те, що Україна стратегічно важливий сусід ЄС; зважаючи на те, що її площа, ресурси, населення та географічне розташування ставлять Україну на особливий щабель в Європі та роблять її ключовим регіональним актором;

B. зважаючи на те, що Україна – це європейська держава і відповідно до Статті 49 Договору про Європейський Союз вона може подати заявку на членство у ЄС як будь-яка інша європейська країна, яка дотримується принципів свободи, демократії, поваги до прав людини та основних свобод, а також верховенства права;

С. зважаючи на те, що висновки Місії спостерігачів за виборами ОБСЄ/БДІПЛ підтверджують описують вибори як такі, що відповідали більшості міжнародних стандартів;

D. зважаючи на той факт, що президентські вибори, які відбулися 17 січня та 7 лютого 2010 р., відбулися з повагою до громадянських та політичних прав, включаючи свободу публічних зборів, об’єднань та висловлювань думок, і це підтверджує спроможність України проводити вільні та справедливі вибори;

E. зважаючи на те, що хоч неурядові організації не були офіційно допущені до процесу спостереження за виборами, присутність місцевих та зарубіжних спостерігачів значною мірою підвищила прозорість під час виборчого процесу в цілому та дня виборів;

F. зважаючи на те, що 17лютого 2010 р. після подання апеляції Прем’єр-міністром Тимошенко, Вищий адміністративний суд України призупинив оголошення Центральною виборчою комісією результатів президентських виборів та визнання Віктора Януковича Президентом України; та зважаючи на те, що Прем’єр-міністр відмовилася від апеляції 20 лютого, стверджуючи, що суд не бажає встановити справедливість;

G. зважаючи на те, що на атмосферу виборчої кампанії перед другим туром значною мірою подіяли взаємні обвинувачення в шахрайстві та термінові зміни виборчого законодавства;

H. зважаючи на те, що Україна – це держава, що перебувала в складі Радянського Союзу та про пройшла довгий шлях подолання негативного спадку та позбавилася його;

I. зважаючи на те, що найважливішим завданням Європейського Парламенту є посилення та стимулювання Політики європейського сусідства, що передбачає зміцнення політичних, економічних та культурних відносин ЄС із сусідніми країнами;

J. зважаючи на розвиток «Східного партнерства»; зважаючи на те, що Європейський Парламент очікує від нової влади України співпраці та виконання зобов’язань; зважаючи на те, що «Східне партнерство» може бути надзвичайно успішним і може зробити внесок у мирний розвиток, стабільність та процвітання східних сусідів, включаючи Україну, лише за умови, якщо програма таке партнерство базуватиметься на практичних і надійних проектах, а також буде в достатній мірі профінансоване;

K. зважаючи на те, що ЄС підтримує стабільну і демократичну Україну, що поважає принципи соціально орієнтованої ринкової економіки, верховенство права, права людини і захист меншин та гарантування основних прав; зважаючи на внутрішньополітичну стабільність України та націленість на внутрішні реформи, що є передумовами для подальшого розвитку відносин між ЄС та Україною;

L. зважаючи на те, що після Помаранчевої революції Україна, на жаль, втратила понад п’ять років на відповідне вирішення конституційних і інституційних недоліків, особливо в розв’язанні конфліктів щодо повноважень Президента та Прем’єр-міністра; зважаючи на те, що, як наслідок, важливі реформаторські проекти в громадському, економічному і соціальному секторах були відкладені, непослідовно виконувалися або не завершені взагалі;

M. зважаючи на те, що, незалежно від результатів президентських виборів, Україна має зараз розпочати впроваджувати конституційні реформи, щоб встановити життєздатниу і дієву систему противаг і стримувань, аби визначити чітко повноваження між Президентом, Кабінетом Міністрів та Верховною Радою;

N. зважаючи на те, що відносини Україна-ЄС значною мірою прогресували в останні роки в цілому і особливо в сфері зовнішньої і без пекової політики, а також у торговельних, фінансових та економічних справах; зважаючи на те що, прогрес в галузі енергетики та захисту навколишнього середовища не був достатнім;

O. зважаючи на те, що приєднання України до Світової Організації Торгівлі позначає важливий крок на шляху прийняття міжнародних та європейських економічних стандартів та посилення торговельних зв’язків з ЄС, пришвидшення переговорів з впровадження глибокої та всеохопної зони вільної торгівлі як невід’ємної частини Угоди про асоціацію;

P. Зважаючи на те, що приєднання України до Договору енергетичного співтовариства дуже важливе для усіх сторін;

Q. Зважаючи на те, що Угода асоційованого членства між ЄС та Україною має стати інструментом процесу реформ та відіграти важливу роль в суспільстві.

1. Вітає той факт, що доповідь Міжнародної місії зі спостереження за президентськими виборами в Україні відзначає значний прогрес, досягнутий в порівнянні з попередніми виборами, ці вибори відповідають більшості стандартів ОБСЄ і ЄС про вільні і чесні вибори;

2. Вітає заяву Місії зі спостереження за виборами ОБСЄ/БДІПЛ із приводу громадянських та політичних прав, включно зі свободою зібрань, об`єднань і висловлення думок у плюралістичному медіа-середовищі;

3. Вітає відносно високу явку виборців, що свідчить про активне залучення українських громадян у визначення майбутнього своєї країни; вітає той факт, що ці вибори продемонстрували багатоманітне поле кандидатів, які представляють альтернативні політичні погляди, котрі пропонують виборцям реальний вибір;

4. Висловлює жаль, що правила проведення виборів залишаються постійним предметом дискусії і зазначає, що існуючий закон про вибори, схвалений у серпні 2009 року, розглядається ОБСЄ/БДІПЛ як крок назад у порівнянні з попереднім законодавством, що спричинило до нечітких і неповних законодавчих рамок; висловлює жаль із приводу того, що Верховна Рада прийняла надзвичайно суперечливі поправки до закону про президентські вибори, запропоновані Партією регіонів лише за кілька днів перед другим туром; тому закликає українську владу до перегляду і удосконалення виборчого законодавства країни; настійно закликає до більшої прозорості в фінансуванні кандидатів і політичних партій і закликає до більш прозорого фінансування передвиборних кампаній;

5. Визнаючи те, що Україна ратифікувала Рамкову конвенцію Ради Європи про захист національних меншин та Європейську хартію регіональних мов або мов меншин, закликає докладати більших зусиль для залучення громад меншин в Україні шляхом інтегрування цих громад у політичне життя країни і шляхом забезпечення відповідного права на освіту мовою меншин;

6. Визнає, що Україна як європейська країна має спільну історію та спільні цінності з країнами Європейського Союзу і визнає європейські устремління України;

7. Очікує на те, що політики і влада визнають необхідність і працюватимуть над політичною та економічною стабілізацією, зокрема, шляхом проведення конституційної реформи, зміцнення верховенства права, створення соціально орієнтованої ринкової економіки та відновлення зусиль у боротьбі з корупцією, а також поліпшать діловий та інвестиційний клімат;

8. Підкреслює важливість зміцнення співпраці між Україною та ЄС у галузі енергетики і закликає до укладення подальших угод між Україною і ЄС, спрямованих на забезпечення поставок енергоносіїв для обох сторін, включаючи надійну систему транзиту нафти і газу;

9. Закликає Україну повністю імплементувати і ратифікувати своє приєднання до Договору про заснування Енергетичного співтовариства та швидко прийняти нове газове законодавство, який відповідатиме вимогам директиви ЄС 2003/55/ЄС;

10. Підкреслює той факт, що, незважаючи на досягнутий прогрес, нинішня угода про спрощення візового режиму має бути переглянута із урахуванням довгострокових цілей і закликає Раду Європейського Союзу надати мандат Єврокомісії переглянути цю угоду з українським керівництвом задля роботи над дорожньою картою про безвізові подорожі, включно з середньостроковою метою скасувати нинішні візові збори;

11. Просить Єврокомісію співпрацювати з державами-членами та Україною для підготовки спеціальних заходів, які слід запровадити у зв’язку з чемпіонатом Європи з футболу, аби спростити подорож для тих громадян, які матимуть білети;

12. Вітає той факт, що Україна активно підтримує «Східне партнерство» і Парламентську асамблею Euronest, а також вітає відданість України активізувати свої зусилля для забезпечення більшої демократії, верховенства права і поваги до прав людини та основних свобод, так само як і для соціально орієнтованої ринкової економіки, сталого розвитку та ефективного управління;

13. Підтримує ініціативи «Східного партнерства», перш за все ті, що стосуються інтегрованого управління кордонами, енергетики, зони вільної торгівлі та всеохопного інституційного будівництва;

14. Очікує, що Україна підтвердить свою рішучість продовжувати йти шляхом європейської інтеграції, а також у напрямку тісного співробітництва з ЄС у регіонів в рамках політик «Східне партнерство» та «Чорноморська синергія»;

15. Закликає Єврокомісію та Раду Європейського Союзу підтвердити бажання ЄС допомогти Україні в цьому напрямку за допомогою інструментів, які пропонують «Східне партнерство» і Порядок денний асоціації ЄС-Україна; закликає Єврокомісію привести Національну індикативну програму на 2011-13 роки у відповідність із Порядком денним асоціації;

16. Підкреслює, що глибока і всеохопна зона вільної торгівлі може забезпечити поступову інтеграцію України у внутрішній ринок ЄС, включно з поширення чотирьох свобод на Україну;

17. Вітає намір створити представництво Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) в Києві, і наголошує на важливості подальшого розширення участі ЄІБ в Україні;

18. Підкреслює важливість активізації співпраці щодо молодіжних та студентських програм обміну і розвитку стипендіальних програм, які дозволять українцям познайомитися з Європейським Союзом і його державами-членами;

19. Звертається з закликом до всіх сусідніх країн у повній мірі поважати демократичний лад Української держави і утримуватися від будь-якого тиску чи втручання, спрямованого на згортання демократичної волі і рішень, прийнятих Україною щодо свого політичного, соціального та економічного розвитку;

20. Глибоко шкодує щодо рішення колишнього президента України Віктора Ющенка посмертно нагородити Степана Бандеру, лідера Організації українських націоналістів (ОУН), яка співпрацювала з нацистською Німеччиною, званням «Національного Героя України»; сподівається у зв`язку з цим, що нове українське керівництво перегляне такі рішення і зберігатиме відданість європейським цінностям;

21. Закликає Єврокомісію надати необхідну технічну допомогу задля радикального поліпшення ефективності використання електроенергії в Україні та активізувати співробітництво у сфері реформи газового сектору, аби привести його у відповідність до стандартів ЄС; звертається за постійною європейською підтримкою стратегії України скоротити споживання енергоносіїв та підвищити енергоефективність, що стане найкращим способом щодо зменшення витрат на газ і зменшення залежності України від імпорту енергоносіїв;

22. Доручає своєму Президентові передати цю резолюцію Раді Європейського Союзу, Європейській Комісії, уряду і парламенту України і Парламентській Асамблеї Ради Європи, ОБСЄ і НАТО.

P.S. Переклад (неофіційний) на українську здійснено Інститутом світової політики (www.iwp.org.ua)