В Іраку почалися парламентські вибори

В Іраку сьогодні почалися вибори депутатів парламенту країни. О 7-й годині за місцевим часом 46 тисяч виборчих дільниць відкрилися у всіх 18 провінціях країни і ще в 16 країнах світу. Загалом, за офіційними даними, близько 20 млн. осіб мають право голосу.

Боротьбу за місця в парламенті, повідомляється на сайті телеканалу Euronews, ведуть чотири основні політичні сили - "Коаліція на підтримку держави закону" прем`єр-міністра Нурі аль-Малікі, "Іракський блок" віце-президента Таріка аль-Хашемі, "Іракський національний альянс", очолюваний імамом Муктадой аль-Садром, і блок Курдської демократичної партії і Патріотичного союзу Курдистану.

На 325 депутатських мандатів претендують 6218 кандидатів.

За голосуванням в країні стежать майже 1,5 тис. іноземних спостерігачів, більше 270 тис. спостерігачів від іракських політичних партій, більше 700 журналістів.

На час проведення виборів у країні діють безпрецедентні заходи безпеки - припинено випуск газет, закриті морські й повітряні порти, а також КПП на наземних кордонах. До забезпечення безпеки залучені близько 850 тис. військовослужбовців. Влада сподівається, що вжиті заходи допоможуть запобігти терактам, які пообіцяла влаштувати "Аль-Каїда", щоб зірвати вибори.

Згідно з чинною конституцією, уряд буде сформований коаліцією, яка одержить найбільшу кількість місць у парламенті.

Нинішні вибори - другі після падіння режиму Саддама Хусейна 2003 року.