Сенат США підтримав Україну

Сенат США схвалив резолюцію, запропоновану сенаторами Ричардом Луґаром і Джоном Керрі, у якій визнається суттєвий прогрес, що його Україна зробила на шляху до демократії. .

Як передає «Голос Америки», у цій резолюції Сенат підтримав тривалий поступ, який робить Україна, долаючи виклики у проведенні виборів, закликав всі сторони шанувати незалежність і територіальний суверенітет України.

Сенат пообіцяв далі підтримувати розвиток вільної і відкритої демократичної системи в Україні і ринкову економіку, а також підтвердив своє зобов’язання разом з урядом України подальше розвивати двосторонню співпрацю через Українсько-Американську комісію зі стратегічного партнерства.