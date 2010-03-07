В Іраку від вибухів і обстрілів загинуло 24 людини
14:00, 07 березня 2010Світ
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У країні проходять вибори
В Іраку, де сьогодні проходять парламентські вибори, жертвами вибухів та обстрілів стали 24 людини, десятки людей поранені.
Як передає радіо «Свобода», багато нападів сталися біля виборчих дільниць у Багдаді, Ель-Фаллуджі, Баакубі, Самаррі та інших містах.
Тільки в іракській столиці внаслідок мінометного обстрілу житлових будинків загинуло 20 чоловік, хоча безпеку там забезпечують 200 тис. поліцейських і солдатів.
Екстремісти погрожували зірвати вибори в Іраку. Угруповання "Аль-Кїда в Іраку" заявило, що вбиватиме виборців. Інше екстремістське угрупоання "Ісламська держава Ірак" оголосила про введення на час голосування комендантської години.
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