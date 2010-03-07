"Чим скоріше українці зможуть їздити до ЄС без віз, тим краще"

Депутат Європейського парламенту Міхал Томаш КАМІНСЬКІ (група консерваторів та реформістів, Польща) переконаний, що запровадження безвізового режиму з Україною не збільшить кількості мігрантів.

Про це він заявив в інтерв’ю “УНІАН-Новини ЄС”.

“Я не боюся великої еміграції, тому що мені здається, що ті, хто міг і мав бажання знайти роботу на Заході – вони її вже знайшли, в тому числі і в Польщі, де досить багато українців працює зараз, і ми дуже поважаємо ту роботу, яку вони роблять в Польщі”, - сказав депутат.

М.КАМІНСЬКІ зазначив, що він особисто завжди підтримуватиме запровадження безвізового режиму з Україною, в тому числі своєю діяльністю в Європарламенті.

“Вважаю, що чим скоріше українці отримають можливість подорожувати до ЄС без віз, тим краще”, - наголосив депутат.

Як повідомляв УНІАН, 1 березня Президент Єврокомісії Жозе БАРРОЗУ заявив про готовність Єврокомісії розглянути можливість підготовки “дорожньої карти” для запровадження безвізового режиму з Україною.

Україна та ЄС домовилися розпочати діалог про запровадження безвізового режиму у довгостроковій перспективі на саміті Україна-ЄС 9 вересня 2008 року. 29 жовтня 2008 року цей діалог було започатковано в Брюсселі. Разом з тим діалог не передбачав надання Україні “дорожньої карти” для переходу до безвізового режиму, без чого такий перехід практично неможливий.