Опозиція запропонувала Качинському знову обиратися в президенти

Одна з провідних польських опозиційних партій "Право і справедливість" запропонувала сьогодні своєму лідерові, президентові країни Леху Качинському знов балотуватися на посаду голови держави. З відповідною заявою виступили сьогодні члени партії під час свого з`їзду в Познані, передає Associated Press. Зокрема, члени "Права і справедливості" зазначили, що процес, розпочатий Л.Качинським 2005 р. повинен бути продовжений "на благо всієї польської держави".

Вибори президента призначені в Польщі на осінь цього року, нагадує РосБізнесКонсалтинг. Обраний президент обійме свою посаду на 5 років, згідно з польським законодавством. Минулого разу Л.Качинський отримав перемогу на президентських перегонах 2005 р., випередивши свого суперника Дональда Туска.