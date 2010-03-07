Іран вигнав усіх російських льотчиків

Влада Ірану дала всім російським пілотам цивільних літаків, які працюють в Ісламській республіці, два місяці на те, щоб залишити країну. З відповідною заявою виступив у суботу міністр транспорту Хамід Бехбахані, передає Лента.ру з посиланням на Reuters.

Він повідомив, що таке рішення ухвалене за наказом президента Ірану Махмуда Ахмадінеджада. За словами міністра, немає потреби залучати пілотів з-за кордону, коли країна має у розпорядженні своїх професійних льотчиків. Скільки росіян працює в іранських авіакомпаніях, не уточнюється.

За даними іранського інформаційного агентства Fars, які наводить Reuters, російських пілотів вирішили вигнати з країни після того, як в січні під час посадки в аеропорту Мешхеда спалахнув пілотований росіянином Ту-154, орендований іранською авіакомпанією Taban Air. Тоді постраждали 40 осіб, у тому, що сталося звинуватили льотчика.

Водночас Reuters пов`язує рішення і з дипломатичним аспектом. За даними агентства, Москва натякнула, що може підтримати деякі санкції проти Тегерана в переговорах про ядерну програму країни. Крім того, наприкінці 2009 року був заморожений контракт на постачання Ірану російських ЗРК С-300.