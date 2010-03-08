Скільки повій у Туреччині?

Влада Туреччини має намір працевлаштувати представниць найдревнішої професії, кількість яких в цій країні перевищує 100 тисяч, повідомляють місцеві ЗМІ.

Представники комісії з прав людини апарату турецького уряду планують провести зустрічі з майже трьома тисячами повій, і, якщо за наслідками зустрічей з`ясується, що вони працюють з примусу, сприяти їм у працевлаштуванні, пише в неділю газета "Акшам". У складі комісії, як наголошується, будуть психологи і соціологи.

У Туреччині, за офіційними даними, налічується 56 будинків розпусти, в яких легально працюють близько трьох тисяч повій. В цілому, в цьому секторі, який впродовж століть має великий попит, за тими ж офіційними даними, понад 15 тисяч жінок.

За неофіційними ж даними, їхня кількість перевищує 100 тисяч з урахуванням жінок з країн колишнього східного блоку, зазначає РІА Новости з посиланням на турецькі ЗМІ.