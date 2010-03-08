Афганські бойовики почали бої між собою

Близько сотні бойовиків терористичного угрупування "Хезб-е-Ісламі" ухвалили перейти на бік влади Афганістану після важких зіткнень з членами ісламістського руху "Талібан". Як повідомляється, бої між двома угрупуваннями тривалися, починаючи з 6 березня, і одразу в кількох населених пунктах афганської провінції Баглан на північному сході країни. За цей час, щонайменше, 50 бойовиків було знищено, з них 15 талібів. Точна кількість мирних жителів, які стали жертвами зіткнень, не повідомляється, передає РосБізнесКонсалтинг з посиланням на Associated Press.

Згідно із заявами місцевої влади, афганська поліція поки що не ввійшла до району зіткнень між бойовиками. Проте влада вже розпорядилися поставити мобільний шпиталь неподалік місць перестрілок для надання допомоги всім пораненим.

Поки невідомо, що саме стало причиною зіткнень, проте, за даними афганських спецслужб, таліби без попередження зайняли частину територій, контрольованих "Хезб-е-Ісламі".