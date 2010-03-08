США збудують на півдні Киргизії антитерористичний центр

США мають намір побудувати в Киргизії антитерористичний центр, повідомляє EurasiaNet з посиланням на американське посольство в Бішкеку.

Об`єкт, вартість якого оцінюється в 5,5 мільйона доларів, планується розмістити в Баткенській області (на півдні країни). Точне місце його розташування поки невідоме.

У посольстві заявили, що роботи із створення центру будуть розпочаті найближчим часом. За твердженням джерела, "після завершення робіт об`єкт буде переданий киргизькій стороні".

У міністерстві оборони Киргизії підтвердили, що переговори з цього приводу ведуться. Проте остаточне рішення про будівництво центру, як заявив представник військового відомства, ще не ухвалене.

Раніше, як зазначає видання, американська сторона вже виділила мільйони доларів на будівництво тренувальних центрів для киргизьких сил спеціального призначення.

Лента.ру