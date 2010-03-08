Сильний землетрус у Туреччині: загинули щонайменше 38 людей

Щонайменше 38 осіб загинули в результаті сильного землетрусу, який стався на сході Туреччини, в провінції Елязиг о 4.32 за київським часом. Про це повідомив мер міста Кованджилар Бекир Янільмаз.

Тим часом, за інформацією турецького агентства з надзвичайних ситуацій, жертвами землетрусу магнітудою шість балів на даний момент числяться 20 осіб, ще 60 жителів східної Туреччини одержали травми.

Газета.ру