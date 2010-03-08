500 осіб стали жертвами погромів у Нігерії

У міжетнічних зіткненнях у нігерійському штаті Плато, розташованому в центральному регіоні країни, загинули близько 500 осіб. Як пише британська газета The Daily Telegraph, таку оцінку навів радник губернатора штату Ден Манджанг (Dan Manjang), виступаючи по радіо. В той же час місцеві правозахисні активісти оцінюють число жертв у діапазоні від 200 до 260 загиблих.

Напад на три села у околицях столиці штату міста Джос (Jos) було скоєно в ніч на неділю, 7 березня. Більшість загиблих - це діти, жінки і люди похилого віку, які не встигли втекти від нападаючих.

Тимчасово виконуючий обов`язки президента Нігерії Гудлак Джонатан (Goodluck Jonathan) наказав привести у стан підвищеної боєготовності регіональні сили безпеки, щоб блокувати поставкизброї в зону конфлікту. Як повідомляє ВВС News, села, що постраждали від нападу, та їх околиці патрулюються солдатами для запобігання подальшим безпорядкам.

За участь у нападі влада заарештувала 95 представників народності фульбе. Жертвами стали християни з народності бером. Хоча фульбе в більшості є мусульманами, причиною конфлікту аналітики називають не релігійні суперечності, а зіткнення, викликані дефіцитом вільної землі: фульбе в основному займаються кочовим скотарством, а бером - осілі землероби.

Імовірно напад на християнські села став продовженням подій січня 2010 року, коли в зіткненнях між представниками двома громад загинули не менше 460 осіб.

Штат Плато знаходиться в так званому Серединному поясі Нігерії: на північ від нього - райони, заселені мусульманами, а на південь – племена, які сповідують християнство, зберігаючи пережитки віри в духів.

Лента.ру