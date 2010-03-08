У Греції службовці МВС захопили держдрукарню

Службовці міністерства внутрішніх справ Греції, зайняли державну друкарню, щоб не дати надрукувати в урядовій газеті закон про нові жорсткі заходи економії, повідомляє ІТАР-ТАРС.

Працівники міністерства блокують процес друку урядового органу, тому що, згідно з законодавством, тільки після публікації в ньому прийнятий закон може набрати чинності. Закон, що передбачає суттєве скорочення зарплат, преміальних і святкових виплат, підвищення ПДВ на 2%, зростання інших податків і акцизів, був прийнятий парламентом 5 березня.

Уряд очікує, що ці додаткові заходи принесуть до бюджету 4,8 млрд. додаткових доходів і забезпечать зниження дефіциту держбюджету на 4% до 8,7% ВВП цього року.

Тим часом працівники, звільнені з головної грецької авіакомпанії "Олімпік ейрлайнз", продовжують вже п`ятий день утримувати в своїх руках будівлю Головного фінансового управління Греції, через що частково перекрита центральна афінська вулиця Панепістиміу. Колишні працівники авіакомпанії вимагають компенсацій і протестують проти недотримання домовленостей, укладених з трудящими.