Гордон Браун закликає жінок займати керівні посади

23:51, 08 березня 2010
Світ
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Окреме привітання кінорежисерові

У Міжнародний жіночий день, прем`єр-міністр Великої Британії Гордон Браун зустрівся з жінками, які представляють бізнес-співтовариство Сполученого королівства.

Він закликав до активнішого просування жінок на посади керівників компаній і фірм, повідомляє радіостанція "Маяк".

На початку зустрічі Браун привітав режисера Кетрін Бігелоу, яка одержала "Оскара" за свій фільм "Повелитель бури".

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