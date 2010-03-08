Гордон Браун закликає жінок займати керівні посади
23:51, 08 березня 2010Світ
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Окреме привітання кінорежисерові
У Міжнародний жіночий день, прем`єр-міністр Великої Британії Гордон Браун зустрівся з жінками, які представляють бізнес-співтовариство Сполученого королівства.
Він закликав до активнішого просування жінок на посади керівників компаній і фірм, повідомляє радіостанція "Маяк".
На початку зустрічі Браун привітав режисера Кетрін Бігелоу, яка одержала "Оскара" за свій фільм "Повелитель бури".
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