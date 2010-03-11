Росія поспішає включити Україну у сферу свого повного контролю

Росія поспішає надійніше включити Україну у сферу свого повного контролю, тому Володимир Путін, так би мовити, «в лоб» запропонував Вікторові Януковичу скоріше включити Україну у митний союз Росії, Казахстану та Білорусі, повідомляє радіо «Свобода» з посиланням на «Таймс».

Британська газета також наголошує, що з включенням України до цього об’єднання Москва матиме під повним контролем територію «великої четвірки» з понад 200 мільйонами населення і на величезних просторах між Європою та Китаєм.

«Центром цього утворення стає Москва, де Путін у 2012 році може знову обійняти президентську посаду на термін у 12 років».

«Таймс» зауважує також, що Москва вже оголосила про ймовірність створення до 2012 року навіть «валютного союзу» та про початок торгівлі енергоресурсами за рублі.

Газета також наголошує, що із взяттям під свій контроль Білорусі, Казахстану, України та інших країн-сусідів «Москва має шанс зміцнити свої позиції в умовах, коли вона веде боротьбу за виживання, перебуваючи між такими велетнями, як Європа і Китай».