На здобуття Нобелівської премії миру претендує рекордна кількість людей

На здобуття Нобелівської премії Миру 2010 року претендує рекордна кількість людей – 237, повідомляє Рейтер з посиланням на представника Нобелівського Комітету. За його словами, серед висунутих - прем`єр-міністр Зімбабве Морган Цвангіраї. Китайський дисидент Лю Сяо Бо і відома російська правозахисниця Світлана Ганнушкіна.

Эхо Москвы