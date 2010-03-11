На здобуття Нобелівської премії миру претендує рекордна кількість людей

08:42, 11 березня 2010
Світ
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237, кажуть у комітеті

На здобуття Нобелівської премії Миру 2010 року претендує рекордна кількість людей – 237, повідомляє Рейтер з посиланням на представника Нобелівського Комітету. За його словами, серед висунутих - прем`єр-міністр Зімбабве Морган Цвангіраї. Китайський дисидент Лю Сяо Бо і відома російська правозахисниця Світлана Ганнушкіна.

Эхо Москвы

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