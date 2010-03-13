На футбольному полі в Австрії знайшли братські могили жертв нацистів
11:16, 13 березня 2010Світ
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Два масові поховання...
Два масові поховання жертв німецьких нацистів виявлено на футбольному полі, що належить військовій частині на півдні Австрії, передає Газета.Ru.
Як повідомляється, на даний момент представники міністерства внутрішніх справ країни ведуть з власниками ділянки переговори про ексгумацію тіл загиблих.
Виявити могили вдалося завдяки знайденим знімкам, які були зроблені з американських літаків наприкінці війни.
Як вважає австрійська влада, в братських могилах можуть знаходитися близько 70 трупів людей, розстріляних нацистами незадовго до приходу Радянської армії.
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