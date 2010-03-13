У Москві побилися 40 двірників
12:51, 13 березня 2010Світ
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У хід пішли лопати і ломи
На південному заході Москви відбулася масова бійка двірників, в якій брали участь 40 працівників комунальних служб.
Як повідомляє Газета.Ru, посилаючись на очевидців, "у бійці брали участь близько 40 чоловік. У хід пішли лопати і ломи».
«Незважаючи на використання як зброї знарядь праці, постраждалих у бійці поки що немає. На місце події викликана міліція», зазначає видання.
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