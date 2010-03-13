У Ванкувері урочисто відкрили Паралімпійські Ігри

Урочиста церемонія відкриття Х Паралімпійських Ігор відбулася на арені “Бі Сі Плейс» у Ванкувері.

Як повідомляє Газета.Ru, на церемонії були присутні генерал-губернатор Канади Мікаель ЖАН і прем`єр-міністр Канади Стівен ХАРПЕР.

«Ми стежитимемо за змаганнями спортсменів з усього світу, які проявляють завзятість, самовідданість, мужність і волю до перемоги, – зазначила М.ЖАН. – Ці Ігри – не лише можливість для всіх захопитися спортивними досягненнями, але й продемонструвати солідарність зі спортсменами-паралімпійцями».

Ключовим елементом церемонії стала процедура запалювання Паралімпійського вогню. 10 днів тому, коли паралімпійський факел почав свій шлях Канадою, вогонь для нього запалили біля будівлі парламенту представники індіанського племені алгонкинів. До арени “Бі Сі Плейс» факел у п`ятницю доставили через бухту Інгліш-Бей веслярі на традиційному каное, потім вогонь Паралімпіади на борту вертольота «Сі Кінг» зробив круг шани над Ванкувером, побував на борту двох кораблів ВМС Канади і потім на борту човна «Зодіак» був доставлений до того місця, де впродовж 10 днів горітиме вогонь Ігор. Честь запалити вогонь Паралімпіади надана вождям індіанського племені міскім.