Грузинська телекомпанія повідомила про «вбивство Саакашвілі»

Грузинська телекомпанія Імеді в суботу ввечері передала в ефір «спеціальний репортаж про можливий розвиток подій в Грузії у разі російської інтервенції».

Як передає радіостанція Эхо Москвы, попередивши, що Імеді показує сценарій можливих подій, «якщо грузинське суспільство не буде консолідованим проти російського плану», телекомпанія почала передачу із заставки звичайних новин.

«Починаємо випуск з урахуванням тих небезпек, які політики і експерти систематично обговорюють», - сказала ведуча, після чого почалися «новини про вторгнення і нібито вбивство президента країни Михайла СААКАШВІЛІ».

Телекомпанія показала кадри, на яких нібито жителі в паніці намагаються залишити Тбілісі. Було оголошено, що паніка в Горі, в Мцхета та інших регіонах.

Тим часом, передача викликала справжню паніку по всій країні, оскільки ті глядачі, хто не бачив заставку, серйозно сприйняли передачу. Люди з усіх кінців країни почали дзвонити один одному і в студію телеканалу, щоб з`ясувати, що відбувається насправді, зазначає РІА Новости .

Зараз на телеканалі йде обговорення, чи можливий такий розвиток подій.