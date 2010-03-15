Практично вся територія Чилі залишилася на кілька годин без світла
08:54, 15 березня 2010Світ
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Аварія в центральній системі
Практично вся територія Чилі залишилася на кілька годин без електрики внаслідок аварії в системі електропостачання.
Як повідомив міністр внутрішніх справ Чилі Родріго ХІНЦПЕТЕР, аварія сталася через пошкодження трансформатора потужністю 500 кВт у центральній системі електропостачання країни, передає ІТАР-ТАСС.
Без електрики залишилися населені пункти на 3,5 тис. км чилійської території - від регіону Атакама на півночі до регіону Арауканія на півдні.
Р.ХІНЦПЕТЕР повідомив, що "це відключення електроенергії не пов`язане із серією сильних землетрусів", які сталися в країні в останні два тижні.
У багатьох районах Сантьяго подачу електроенергії вже поновлено, зазначає NEWSru.
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