Практично вся територія Чилі залишилася на кілька годин без світла

Практично вся територія Чилі залишилася на кілька годин без електрики внаслідок аварії в системі електропостачання.

Як повідомив міністр внутрішніх справ Чилі Родріго ХІНЦПЕТЕР, аварія сталася через пошкодження трансформатора потужністю 500 кВт у центральній системі електропостачання країни, передає ІТАР-ТАСС.

Без електрики залишилися населені пункти на 3,5 тис. км чилійської території - від регіону Атакама на півночі до регіону Арауканія на півдні.

Р.ХІНЦПЕТЕР повідомив, що "це відключення електроенергії не пов`язане із серією сильних землетрусів", які сталися в країні в останні два тижні.

У багатьох районах Сантьяго подачу електроенергії вже поновлено, зазначає NEWSru.