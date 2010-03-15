На трасі поблизу Варшави зіткнулися більше 50 автомобілів
12:37, 15 березня 2010Світ
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Утворилися гігантські затори
На одній із автомобільних трас поблизу столиці Польщі сьогодні вранці через негоду сталися дві великі аварії за участю більше 50 автомобілів.
За даними польських медіа, в одній із аварій пошкоджено 30 автомобілів та 23 - в другій.
На щастя, ніхто не загинув, лише кілька людей були доставлені до лікарні.
Через аварії на трасі до Варшави утворилися гігантські затори.
З учорашнього вечора у столичному регіоні та інших регіонах Польщі йдуть сильні снігопади, котрі різко погіршили ситуацію на дорогах.
За даними поліції, аварії за участю великої кількості автомобілів мали місце в інших місцях країни.
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