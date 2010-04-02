На мовних тестах у Чехії сидять поліцейські

У Чехії зробили більш суворими умови складання мовних іспитів для іноземців, які претендують на постійне мешкання в цій країні ЄС. Закон, що вимагає від мігрантів знання чеської, діє вже понад рік.

На думку законодавців, обов’язковий іспит з чеської мови мав стати першим кроком до інтеграції іноземця в чеське суспільство. Натомість, як зазначає газета Lidove noviný, навколо іспитів вирують кримінальні пристрасті. Викладачі мовних шкіл свідчать, що хабарі їм пропонують систематично – від української горілки аж до сексуальних послуг.

«Та найгірше, що ми не можемо виявити шахрая, коли за нього складає іспит інша особа», - наводить слова одного з викладачів із Брно "Німецька хвиля". Таким чином, довідки про знання чеської мови одержали протягом року десятки чужинців, які не вміють ані слова по-чеськи.

За даними міністерства внутрішніх справ, випадків «мовного» шахрайства найбільше було в Східній Чехії, і тамтешня поліція вжила заходів, посадивши серед екзаменаторів своїх спостерігачів. Такий спостерігач має право відвести підозрюваного на допит просто з аудиторії.

Досвід виявився вартим уваги і поширився далі. Викладачі твердять, що присутність на іспитах поліцейського має насамперед великий психологічний ефект. Торік іспит з чеської мови складало 3800 чужинців, щоп’ятий з них бажаної довідки не одержав.