Депутат подав у відставку за те, що натискав чужу кнопку при голосуванні

Депутат верхньої палати парламенту Японії з ганьбою подав у відставку, оскільки був спійманий на тому, що натискав кнопку для голосування за свого відсутнього на засіданні колегу.

"Біс поплутав", - так пояснив свій вчинок на прес-конференції в Токіо цей парламентарій - колишній міністр землеробства, лісового господарства і рибальства М.ВАКАБАЯСІ, який представляє опозиційну Ліберально-демократичну партію (ЛДП), передає ІТАР-ТАСС.

Він був змушений подати у відставку після того, як у дисциплінарний комітет верхньої палати була подана фотографія, що зафіксувала депутата в момент натиску чужої кнопки.

М.ВАКАБАЯСІ проголосував таким чином за іншого представника опозиційної ЛДП, який був відсутній на слуханнях. Того дня на пленарному засіданні верхньої палати проводилося десять голосувань. За даними протоколу, в усіх їх нібито брав участь відсутній сусід нині вже колишнього 75-річного депутата М.ВАКАБАЯСІ.

Система електронного голосування була запроваджена у верхній палаті парламенту Японії в 1998 році. Досі там не було виявлено жодного випадку, подібного до провини депутата, що подав у відставку, зазначає NEWSru.