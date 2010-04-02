Кількість загиблих від вибухів у Москві збільшилася до 40 людей

Кількість загиблих у результаті терактів у московському метро збільшилася до 40 чоловік.

Як повідомили УНІАН у МНС Росії, сьогодні в одній з лікарень Москви помер від тяжких поранень 51-річний чоловік.

Водночас, як повідомляє Мінздоровсоцразвитку РФ, у лікувальних установах перебуває 84 постраждалих під час вибухів.

Як повідомляв УНІАН, вибухи на станціях "Луб`янка" і "Парк культури" Сокольницької лінії метро Москви сталися вранці 29 березня з інтервалом трохи більш ніж півгодини. За попередньою версією правоохоронних органів, вибухові пристрої було приведено в дію терористками-смертницями, які приїхали на автобусі з Північнокавказького регіону.