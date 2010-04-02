Литвин про Китай, майбутнє і відчайдушну потребу в інвестиціях

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН та Надзвичайний і Повноважний Посол Китайської Народної Республіки в Україні Чжоу ЛІ, який завершує своє перебування на цій посаді в Україні, обговорили двостороннє співробітництво між Україною та КНР.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Верховної Ради.

Чжоу ЛІ висловив глибоке задоволення рівнем співробітництва України і КНР, висловив В.ЛИТВИНУ вдячність за допомогу у роботі Посольства Китаю, а також подякував за підтримку, яку надавали Посольству парламентські комітети, зокрема, Комітет у закордонних справах на чолі із Олегом БІЛОРУСОМ та депутатська група з міжпарламентських зв’язків.

В.ЛИТВИН, зі свого боку, погоджуючись із високою позитивною оцінкою роботи парламентських структур та їх ролі у поглибленні співробітництва між країнами і народами, зазначив, що Україна і Китай «вийшли на широкий простір взаємодії у всіх сферах». Він підкреслив, що для такої оцінки є всі підстави - «відбувається плідний політичний діалог, є розуміння всіх тих питань, які можна віднести до чутливої сфери, щодо них існують об’єктивні позиції».

Керівник парламенту також наголосив, що торгово-економічне співробітництво обох країн має позитивну динаміку.

Він також висловив задоволення, що Україна і Китай співпрацюють «у тих сферах, які матимуть майбутнє - наука, технології, військово-технічна сфера, космічна галузь», зростанням контактів між людьми та у сфері культури.

«Переконаний, що наші відносини повинні перейти у нову якість, - зазначив В.ЛИТВИН. - В Україні є розуміння, яку роль відіграє і відіграватиме Китай. Переконаний, що Президент України, уряд будуть цим розумінням керуватись». «Є всі підстави бути задоволеними українсько-китайськими відносинами», - підкреслив він.

В.ЛИТВИН також висловив переконання, що інвестори з боку Китаю «будуть заходити саме зараз, коли Україна так відчайдушно потребує інвестицій». «Зараз той момент, коли користь можуть отримати представники обох сторін, особливо в умовах підготовки до Євро-2012 при будівництві доріг, готелів тощо», - сказав він.

Чжоу ЛІ заявив, що китайська сторона зацікавлена у поглибленні співробітництва з Україною.

«Розвиток і поглиблення співробітництва відповідає прагненням наших країн і народів. Сподіваюсь на більш тісну взаємодію між нашими країнами», - сказав він.

Посол також висловив сподівання, що керівництво Верховної Ради України здійснить візит до КНР та візьме участь у науково-практичних конференціях, що проходять у Китаї. Такі конференції та симпозіуми, за його словами, дають можливість спілкування представникам різних країн на найвищому рівні.

Голова Верховної Ради також передав запрошення голові Постійного комітету Всекитайських зборів народних представників У Банго відвідати Україну.