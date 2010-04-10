Військовий аеродром у Смоленську Кваснєвський назвав "жахливим"

Колишній Президент Польщі Олександр КВАСНЄВСЬКИЙ назвав "жахливим" військовий аеродром у Смоленську, де сьогодні розбився літак глави Польської держави Леха Качинського.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.КВАСНЄВСЬКИЙ сказав в ефірі телеканалу TVN24.

Він зазначив, що п’ять років тому у президентському літаку приземлявся на цьому аеродромі.

"Це жахливий аеродром", - сказав екс-Президент Польщі.

За його словами, на цьому аеродромі коротка злітна смуга.

"Пам’ятаю, що смуга була у жахливому стані", - додав він.

О.КВАСНЄВСЬКИЙ, який був Президентом Польщі з 1995 по 2005 рік, також назвав величезною трагедією сьогоднішню авіакатастрофу.

За даними TVN24, військовий аеродром у Смоленську не має спеціального обладнання для спрямування літака на посадку в умовах сильного туману, який, за попередніми даними, спостерігався під час прибуття літака.