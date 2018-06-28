Польща прощалася із жертвами авіакатастрофи під Смоленськом (фоторепортаж)

Жалобна церемонія прощання із загиблими в авіакатастрофі під російським Смоленськом пройшла сьогодні у Варшаві на площі Юзефа Пілсудського.

Польський урядовий літак розбився вранці 10 квітня під Смоленськом (РФ). Офіційна делегація Польщі на чолі з президентом Лехом Качинським летіла до Катині для участі в меморіальних заходах. Загалом на борту перебували 96 людей - 88 пасажирів і вісім членів екіпажу. Не вижив ніхто.

На площі Ю.Пілсудського спорудили спеціальний подіум, у центрі якого - хрест. За хрестом розміщено 96 фотографій жертв авіакатастрофи.

В.о. Президента Польщі глава Сейму Броніслав КОМОРОВСЬКИЙ під час виступу подякував за співчуття, висловлене полякам у зв’язку із трагедією громадянами інших держав, особливо відзначивши співчуття громадян Російської федерації.

"Це не тільки співчуття, але також розуміння. Розуміння, чому трагічно померлі їхали до Катині, як пілігрими польської справи", - сказав Б.КОМОРОВСЬКИЙ.

Він сказав, що трагедія привернула увагу до Катині багатьох людей у світі, завдяки чому вони могли дізнатися правду про тодішні події.

"Для цієї власної правди вирушили ті, хто трагічно загинув у катастрофі. Маємо надію, що завдяки цій жертві світ цю правду більше не забуде", - сказав в.о. глави Польської держави.

Б.КОМОРОВСЬКИЙ також відзначив солідарність поляків, які після першої інформації про трагедію спонтанно почали збиратися, як біля Канцелярії загиблого Президента, так і в інших місцях, де запалювали свічки, залишали квіти та молилися за померлих.

Польські власті та поляки не забудуть трагічно загиблих жертв катастрофи літака Президента Польщі Леха Качинського під російським Смоленськом.

Про це, виступаючи на жалобній церемонії, заявив глава польського уряду Дональд ТУСК.

Польский прем’єр сказав, що авіакатастрофа 10 квітня стала найбільшою трагедією у Польщі після Другої світової війни, зауваживши, що до сих пір важко собі усвідомити те, що сталося.

"Ніхто з нас не пам’ятає, аби так багато, так багато визначних людей загинуло в одній жахливій хвилі", - сказав він.

У своїй промові Д.ТУСК згадав найстаршу жертву авіакатастрофи, останнього президента Другої Жечі Посполитої в екзилі 91-річного Ришарда Качоровського та члена екіпажу Наталю Янушко, якій було лише 23 роки, зауваживши, що в них, як і в кожного із інших 94 жертв авіакатастрофи були свої плани та мрії.

"Мусимо поставити чоло найбільшому виклику: добре відчитати надії, мрії та думки померлих. Так, аби поляки могли перенести їх далі та пам’ятати. Будемо пам’ятати", - сказав глава уряду.

Він також закликав поляків до збереження почуття національної спільноти.

"Чим стане їх смерть залежить від нас. Чи та смерть набуде найглибшого сенсу, чи ні? Ми різні, як і різними були вони, але найглибший сенс спільноти повинен у нас зберегтись", - сказав Д.ТУСК.

Після п’ятої години тіла Президента Польщі та його дружини доставили до Варшавської Архікатедри, розпочалася окрема літургія пам’яті президентського подружжя.

Усю ніч у Варшавській Архікатедрі будуть молитися за душі Леха та Марії Качинських.

Похорони Президента Польщі та його дружини відбудуться у неділю, 18 квітня.