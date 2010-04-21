Ісландський вулкан нищить фермерів у Кенії

Мільйони квітів - переважно троянд - потрапили на смітники в Кенії через перерване авіасполучення країни з Європою, викликане виверженням ісландського вулкана. Кенійська квіткова галузь щодня зазнає колосальних збитків, і з кожним днем ситуація дедалі погіршується. Більше п`яти тисяч працівників, зайнятих на пакуванні квітів для Парижа, Амстердама та інших європейських міст, залишилися без роботи, передає РосБізнесКонсалтинг з посиланням на Associated Press.

Утім, потерпає не тільки садівництво країни, об`єм експорту якого щодня до авіаційної кризи становив тисячу тонн на добу. Спаржу, зелені боби і брокколі, які постачаються до європейських ресторанів, у Кенії зараз просто згодовують худобі.

Місцеві представники галузі побоюються, що подальші затримки спричинять банкрутство дрібних фермерів, які ведуть свій квітковий-овочевий бізнес на позикові гроші. Подальші збитки приведуть до того, що зайнятим в галузі кенійцям буде нічим повертати кредити.

Параліч європейського авіасполучення в Європі настав п`ять днів тому внаслідок виверження вулкана Ейяф’ятлайокодль. Хмара попелу, що злетіла над Ісландією і накрила пів-Європи, змусила закритися більшість європейських аеропортів. Тепер хмара помалу розсівається, і представники Світової метеорологічної організації прогнозують, що вонв повністю зникне до найближчих вихідних. Сьогодні в Європі виконали близько половини рейсів від норми.