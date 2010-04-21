У Європі поновлюється авіасполучення
Вночі запрацював «Хітроу»
У Європі поновлюється авіасполучення, яке було блоковане через хмару вулканічного попелу.
Однією з перших відкрила свій повітряний простір Велика Британія, повідомляє радіостанція «Эхо Москвы». Вночі почав працювати лондонський аеропорт «Хітроу», який вважається найбільшим у світі за кількістю пасажирів.
Повітряні гавані готуються відкрити Данія і Польща, аеропорти Угорщини, Словаччини, Норвегії і Фінляндії працюватимуть за особливим графіком.
Ситуація з авіасполученням поступово нормалізується також у Бельгії, Італії і Швейцарії.
Повітряний простір Німеччини поки що залишається закритим, зльоти і посадки дозволено лише в аеропортах Бремена і Гамбурга.
Як відзначає NEWSru, за минулий тиждень в Європі було відмінено понад 95 тисяч рейсів. На те, щоб подолати наслідки авіаколапсу і відправити всіх пасажирів за призначенням, може піти декілька тижнів, визнає влада.