Влада Киргизії віддала наказ стріляти по мародерах на ураження

Глава Тимчасового уряду Киргизії Роза Отунбаєва віддала наказ стріляти по мародерах на ураження. Про це повідомляє РИА Новости. "У випадках здійснення розбійних нападів на громадян, їх будинки і приватну власність, замахи на їх здоров`я і життя, а також у випадках нападу на цивільні і військові об`єкти правоохоронні органи відкриватимуть вогонь на ураження", - йдеться в офіційній заяві глави Тимчасового уряду країни.

Отунбаєва закликала народ "зберігати спокій, давати відсіч паліям і силам, які прагнуть зруйнувати громадський мир і міжетнічну згоду".