Влада Киргизії віддала наказ стріляти по мародерах на ураження

10:08, 21 квітня 2010
Світ
3099 0

Отунбаєва закликає зберігати спокій

Глава Тимчасового уряду Киргизії Роза Отунбаєва віддала наказ стріляти по мародерах на ураження. Про це повідомляє РИА Новости.

"У випадках здійснення розбійних нападів на громадян, їх будинки і приватну власність, замахи на їх здоров`я і життя, а також у випадках нападу на цивільні і військові об`єкти правоохоронні органи відкриватимуть вогонь на ураження", - йдеться в офіційній заяві глави Тимчасового уряду країни.

Отунбаєва закликала народ "зберігати спокій, давати відсіч паліям і силам, які прагнуть зруйнувати громадський мир і міжетнічну згоду".

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter