Польща просить пояснити заміну ламп на посадковій смузі під Смоленськом

Польська прокуратура звернулася до російських слідчих з проханням пояснити заміну ламп освітлення злітно-посадкової смуги на аеродромі під Смоленськом після катастрофи літака Президента Польщі Леха Качинського.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це повідомляє портал телеканалу TVN24.

За словами прес-секретаря Головної військової прокуратури Польщі Збігнєва ЖЕПИ, польські слідчі звернулися до російської сторони після опублікування у ЗМІ інформації та фотографій, на яких видно, як працівники аеродрому замінюють лампи.

Водночас керівник Військової окружної прокуратури Іренеуш ШЕЛЬОНГ на прес-конференції у Варшаві у вівторок відмовився детальніше прокоментувати цю справу. "Є правило, що під час слідства не повинні випереджатися рухи слідчих органів. Оприлюднення, відкриття своїх рухів може ускладнити хід розслідування", - сказав він.

Портал TVN24 опублікував фотографії білоруського журналіста Сергія СЕРЕБРО, зроблені на аеродромі після авіакатастрофи. На фотографіях зображені люди у військовій та міліцейській формі, які міняли лампи на злітно-посадковій смузі. Журналіст також сфотографував, як вони тягнули кабель до ламп освітлення, що може свідчити про їхню несправність на момент катастрофи президентського літака, відзначає TVN24.