Бакієв: немає сили, яка змусить мене відмовитися від президентства

Киргизький лідер Курманбек БАКІЄВ відмовився визнати свою відставку з поста Президента країни, повідомляє РІА Новости. Також він закликав світові держави не визнавати тимчасовий уряд Киргизії на чолі з Розою ОТУНБАЄВОЮ.

"Немає сили, яка змусить мене відмовитися від президентства", - заявив К.БАКІЄВ, який в даний час перебуває в Мінську, куди він прилетів із Казахстану.

Раніше повідомлялося, що К.БАКІЄВ з Казахстану факсом надіслав новій киргизькій владі заяву про свою відставку. До цього він неодноразово пропонував тимчасовому уряду піти з поста Президента в обмін на гарантії безпеки собі і своїй сім`ї, проте пропозицію прийнято не було.

Варто відзначити, що достовірність заяви К.БАКІЄВА про відставку поставив під сумнів його брат Ахмад БАКІЄВ. За його словами, одержаний тимчасовим урядом Киргизії факс є підробкою. Разом з тим Р.ОТУНБАЄВА підтвердила достовірність заяви К.БАКІЄВА.

Також К.БАКІЄВ висловив готовність понести законну відповідальність за масові безпорядки в Киргизії на початку квітня, в результаті яких загинули більш як 80 людей, і висловив співчуття сім`ям загиблих.

Як повідомляв УНІАН, масові безпорядки в Киргизії, в результаті яких уряд країни пішов у відставку, а К.БАКІЄВУ довелося переховуватися на півдні країни, почалися 6 квітня 2010 року. 20 квітня стало відомо, що К.БАКІЄВ перебуває в Мінську під захистом Президента Білорусі Олександра ЛУКАШЕНКА.

У Киргизії К.БАКІЄВ і низка його родичів звинувачуються в економічних злочинах і корупції. Після того, як стало відомо про місцеперебування киргизького лідера, киргизька влада звернулася до Білорусі з проханням забезпечити його безпеку до суду над К.БАКІЄВИМ.