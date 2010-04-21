Німеччина відкрила свій повітряний простір

Німеччина у середу, 21 квітня, відкрила свій повітряний простір, який впродовж декількох днів був закритий для польотів з міркувань безпеки через хмару вулканічного попелу. Про це повідомляє Лента.руз посиланням на Tagesschau.

Повністю відкриті для польотів аеропорти Гамбурга, Бремена, Ганновера, Берліна, Франкфурта-на-Майні. За даними FOCUS, до ранку 21 квітня все ще не працювали аеропорти Дрездена, Лейпцига і Ерфурта.

За словами представників управління повітряного транспорту ФРН, відновлення польотів на всій території Німеччини проходитиме поетапно і, як очікується, буде повністю відновлене сьогодні вдень.

Частково польоти були відновлені ще у вівторок, 20 квітня. Вони здійснювалися в ручному режимі, вся відповідальність за політ, зокрема за розходження з іншими повітряними суднами, лягала на екіпаж. Наземні диспетчерські служби підключалися до ведення літака тільки на ешелоні від 6000 метрів.

Повідомляється, що в результаті декількох днів простою німецькі авіакомпанії зазнали багатомільйонних збитків. Представники авіаперевізників не виключили, що звернуться до уряду по фінансову допомогу.