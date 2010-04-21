Помер Хуан Антоніо Самаранч

Помер колишній президент Міжнародного олімпійського комітету (МОКНУВ) іспанець Хуан Антоніо Самаранч, повідомляє Лента.руз посиланням на AFP. У вівторок, 20 квітня, Самаранч був доставлений в лікарню Барселони з гострою серцевою недостатністю, лікарі оцінювали його стан як дуже важкий. Самаранчу, який очолював МОК з 1980 по 2001 рік, було 89 років.

Останніми роками у Самаранча нерідко виникали проблеми із здоров`ям. У жовтні минулого року він був доставлений з серцевим нападом в лікарню Монако, але тоді напад виявився не серйозним.

Довше Самаранча Міжнародним олімпійським комітетом керував тільки засновник сучасного олімпійського руху француз П`єр де Кубертен. Після відходу Самаранча президентом МОК став бельгієць Жак Рогге, який займає цей пост до цих пір.