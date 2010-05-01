Влада Берліна готується до заворушень 1 травня

Влада та правоохоронці столиці Німеччини готуються до можливих заворушень 1 травня - у суботу тисячі представників ультраправих молодіжних рухів та їх супротивників вийдуть на вулиці міста.

1 травня не обходиться без бійок і зіткнень демонстрантів з поліцією - неонацисти проводять свої марші, антифашисти - акції протесту, часто набагато численніші і не менш агресивні, пише РІА "Новости".

На ранок суботи і неонацисти, і антифашисти призначили своїм прихильникам зустрічі в кількох місцях, зокрема на знаменитому вокзалі Борнхольмер Штрассе (район Пренцлауер Берг), де восени 1989 року відкрилися перші шлагбауми в Берлінському мурі.

Найбільш неспокійними районами називаються три - східноберлінські Фрідріхсхайн і Пренцлауер Берг, а також Кройцберг. Уже в ніч на суботу на проспекті, який веде туди, вишикувалися десятки поліцейських автомобілів.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, увечері у п`ятницю близько тисячі неонацистів уже зібралася біля кафе "Цум Хенкер", але до зіткнень справа не дійшла.