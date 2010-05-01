Зурабов попередив про наслідки виходу з договору щодо ЧФ

Вихід України з угоди щодо Чорноморського флоту може привести до того, що перерахована РФ орендна плата за базу перетвориться на частину українського держборгу, заявив посол Росії в Україні Михайло Зурабов.

"Денонсація договору автоматично супроводжуватиметься тим, що кошти, які нині Росія переказує як оплату за майбутню оренду, перетворяться на частину українського державного боргу", - наводить його слова Лента.ру.

При цьому посол РФ в Україні наголосив, що "слабко уявляє", що могло б призвести до розриву Україною "одного з найважливіших, ключових міжнародних договорів". Зурабов зазначив, що денонсація договору можлива, проте держава, яка зробила такий крок, перетворюється на вигнанця і йому буде "надзвичайне складно" відновити свою репутацію на міжнародній арені.