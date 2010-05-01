Всесвітня виставка ЕКСПО відкрилася в Шанхаї

У Шанхаї відкрилася Всесвітня виставка ЕКСПО, яка проходить під гаслом «Краще місто - краще життя».

У ній беруть участь 246 країн і міжнародних організацій. Виставка проходитиме до 31 жовтня, повідомляє Газета.Ru.

Міська влада оголосила вихідними дні з п`ятниці до вівторка. Навколо місця проведення виставки і в інших районах міста задіяні значні сили поліції на випадок можливих терористичних акцій.