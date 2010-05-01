Всесвітня виставка ЕКСПО відкрилася в Шанхаї
18:05, 01 травня 2010Світ
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Гасло «Краще місто - краще життя»
У Шанхаї відкрилася Всесвітня виставка ЕКСПО, яка проходить під гаслом «Краще місто - краще життя».
У ній беруть участь 246 країн і міжнародних організацій. Виставка проходитиме до 31 жовтня, повідомляє Газета.Ru.
Міська влада оголосила вихідними дні з п`ятниці до вівторка. Навколо місця проведення виставки і в інших районах міста задіяні значні сили поліції на випадок можливих терористичних акцій.
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