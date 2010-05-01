Тимошенко: західний світ надає певні бонуси Януковичу

Лідер об’єднаної демократичної опозиції Юлія Тимошенко вважає, що опозиція та громадськість мають у захисті інтересів держави покладатися лише на себе, а не на підтримку США чи країн Європи, повідомляє її офіційний сайт.

"Я думаю, що нам не треба ні на кого покладатися, а потрібно покладатися на свій власний народ, на свої власні еліти. Якщо ми будемо покладатися на себе, то ми будемо сильнішими в захисті України", - заявила Юлія Тимошенко сьогодні на прес-конференції в Луцьку.

На її думку, те, що зараз західний світ надає "певні бонуси" Президенту Віктору Януковичу, є ознакою сповідування подвійних стандартів. "Заяви західних країн про речі, які, на мій погляд, мусять їх увагу привертати, і їх позиція мусить бути сильнішою і адекватнішою, тому що руйнація демократії, свободи слова, просто хронічне порушення Конституції, створення незаконної системи влади в нашій державі мусило б мати, на мій погляд, більш адекватні оцінки від західних країн", - переконана лідер опозиції.