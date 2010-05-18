Росія запропонувала США разом будувати літаки Антонова

США вивчають російську пропозицію щодо спільного виробництва транспортного літака Ан-124, заявив віце-прем`єр РФ Сергій Іванов.

"Ми обговорювали пропозицію щодо спільної роботи з виробництва літаків Ан-124 - найбільших вантажівок, - вже в новому вигляді та новій ринковій оболонці. Йдеться про можливість спільного виробництва літака, створення спільного підприємства, подальшого розподілу прав, продажу як російським покупцям, так і американським покупцям - військовим і цивільним, а також про створення схеми подальшого сервісного обслуговування, тобто повний спільний проект", - сказав Іванов у розмові з російськими журналістами у Вашингтоні.

За його словами, адміністрація США поки не ухвалила рішення про участь у проекті, проте вивчає пропозицію. Іванов зазначив, що цей проект також розглядається в Пентагоні.

"Міноборони США зафрахтував парк наявних в РФ цих літаків до 2016 року. Зараз наші російські Ан-124, зроблені ще в Радянському Союзі, експлуатуються в хвіст і в гриву на користь американських споживачів. Ми пропонуємо не фрахт, а повний проект", - наводить слова віце-прем`єра РІА "Новости".