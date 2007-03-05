Військова доктрина Росії буде перероблена з урахуванням зміцнення НАТО

Військова доктрина Росії, затверджена в 2000 році, буде перероблена з урахуванням сучасних реалій, зокрема зміцнення НАТО.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Ради безпеки РФ.

У повідомленні наголошується, що проект нової військової доктрини розробляється "апаратом Радбезу спільно із зацікавленими органами державної влади", до роботи залучено "ряд наукових установ і організацій".

"У військовій політиці провідних держав світу все більше уваги приділяється модернізації національних збройних сил і вдосконаленню виробництва озброєння. Активно впроваджуються сучасні засоби збройної боротьби, переглядаються "технології" застосування військ, змінюється конфігурація військової присутності, зміцнюються військові союзи, особливо НАТО", - наголошується в документі.

"Аналіз міжнародного стану свідчить, що затребуваність військової сили в політиці лідируючих держав світу зростає. Збройні сили, як і раніше, використовуються як найважливіший інструмент в досягненні політичних і економічних інтересів держав. Ці чинники не можуть не враховуватися у військовій політиці Росії", - говориться в повідомленні.

"Темпи модернізації компонентів військової організації держави залежать від рівня розвитку економіки Росії, особливо оборонно-промислового комплексу", - вважають у Радбезі РФ. "Після затвердження діючої Військової доктрини в 2000 році відбулися істотні зміни в геополітичній і військово-політичній обстановці, характері загроз військової безпеки держави, уточнено завдання, що стоять перед Збройними Силами та іншими військами РФ. Відбулися також зміни в системі державного і військового управління, змінився рівень соціально-економічного розвитку країни. Істотний вплив на забезпечення обороноздатності країни має демографічна ситуація", - констатує Радбез РФ.

Нова редакція Військової доктрини повинна дати відповідь на найактуальніші проблеми забезпечення військової безпеки Російської Федерації, вважають в Радбезі РФ.