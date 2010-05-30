Вперше відбуваються прямі вибори мера Тбілісі

В неділю, 30 травня, в Грузії почалися вибори до органыв місцевого самоврядування, а також проміжні парламентські вибори. Крім того, вперше в історії країни відбудуться прямі вибори мера Тбілісі.

На посаду мера столиці претендують дев`ять кандидатів, серед яких і чинний глава міста.

На виборах мера, які проходять за мажоритарною системою, встановлено бар`єр в 30 відсотків голосів виборців. Якщо жоден з претендентів не набере 30 відсотків, буде другий тур. Мер Тбілісі обирається на чотири роки.

Всього в країні відкрилися 3694 виборчих дільниці. За ходом виборів спостерігають майже десять тисяч спостерігачів від 36 грузинських і 28 міжнародних організацій.