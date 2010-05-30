Профспілки загрожують страйком під час Чемпіонату світу з футболу

Профспілки Південно-Африканської Республіки не виключили можливості проведення страйку під час майбутнього Чемпіонату світу з футболу 2010 р., повідомляє радіостанція "Маяк". Люди протестують проти рішення електричного монополіста Eskom підвищити на 30% тарифи на електроенергію в найближчі кілька років.

Раніше в ПАР вже пройшов страйк працівників транспорту. Його провели більше 18 тис. працівників портових служб і залізниць. За даними деяких ЗМІ, страйкарі пускали під укіс потяги і палили вагони.

19-й чемпіонат світу з футболу триватиме на стадіонах ПАР з 11 червня по 11 липня 2010 р.