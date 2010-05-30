Папа Римський закликав поляків пережити повінь

Папа Римський БЕНЕДИКТ XVI закликав поляків з покірністю і надією пережити повінь, повідомило в неділю радіо Ватикану.

Перед традиційною недільною полуденною молитвою "Ангел Господній" понтифік звернувся з вікна свого кабінету до присутніх на площі святого Петра польських прочан їхньою рідною мовою.

Наголосивши, що він особливо молиться про потерпілих під час стихійного лиха, БЕНЕДИКТ XVI закликав пережити його з покладанням надії на Пресвяту Трійцю, торжество якої в неділю відзначає Католицька Церква.

Папа Римський нагадав полякам біблейський вірш з Книги Іова: "Невже добре ми прийматимемо від Бога, а злого не прийматимемо?" Понтифік підкреслив, що "все в світі обійняте Божим планом порятунку", тому трагедія втрат не може затьмарити радість надії.

БЕНЕДИКТ XVI направив потерпілим від повені в Польщі 50 тисяч євро як свою особисту пожертву. Понтифік висловив побажання, щоб кошти були направлені в єпархії, населення яких найбільше постраждало від стихійного лиха.

За даними католицької добродійної організації Caritas ("Милосердя"), під час повені було затоплено близько 19 тисяч будинків, деякі з них знесло з фундаментом, так що вони не підлягають відновленню. В цілому житла позбулися майже 70 тисяч людей.