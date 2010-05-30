Росією прокотилися чутки: Путін дозволив акції протесту

Прес-секретар російського прем`єра Дмитро Пєсков в інтерв`ю радіостанції "Эхо Москвы" роз`яснив сенс висловів Володимира Путіна щодо опозиційних акцій.

Пєсков заявив, що багато хто "екзальтовано сприймає дискусію", що відбулася 29 травня на зустрічі Путіна з учасниками добродійного вечора в Петербурзі.

"Чути навіть заклики виходити на акції, оскільки Путін дозволив, і нікого не чіпатимуть. Нічого подібного, Путін нічого не дозволяв, оскільки він не може дозволяти, це робить місцева влада. Путін сказав, що все повинно бути в рамках закону", - пояснив Пісків.

Путін висловив свою думку щодо мітингів опозиції, відповідаючи на запитання лідера групи ДДТ Юрія Шевчука, який поцікавився, чи дозволить влада провести "Марш незгодних" у Петербурзі. Голова уряду закликав місцеву владу не забороняти такі акції, якщо їх учасники не порушують законів.