На виборах у Грузії перемогла партія Саакашвілі

За попередніми даними, перемогу на муніципальних виборах у Грузії взяла партія "Єдиний національний рух", заснована чинним президентом Михайлом Саакашвілі. Їй віддали голоси 61% виборців. На другому місці - опозиційний блок "Альянс за Грузію" з 16%, передає Associated Press.

Крім того, зрозуміло, що мерові Тбілісі Георгію Угулаві, швидше за все, вдасться зберегти свою посаду - попередні результати показують, що за нього проголосували 60,4% виборців. Цього політика, зазначає РосБізнесКонсалтинг, називають можливим наступником президента М.Саакашвілі на виборах 2013 р.

Опозиція, зі свого боку, заявляє про широке використання правлячою партією адміністративного ресурсу, махінації з виборчими бюлетенями і тиск на міжнародних спостерігачів. Представники міжнародної Організації з безпеки і співпраці в Європі, які спостерігають за перебігом голосування, обіцяють подати свою доповідь 31 травня.