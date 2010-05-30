Хто за кого голосував на Євробаченні (за балами учасників)

Перемогою німецької виконавиці Лєни закінчився в Осло конкурс "Євробачення". За умовами конкурсу переможець визначається голосуванням глядачів у країнах - учасницях. Кожне національне журі вибирає 10 кращих, перше місце оцінюється в 12 очок, друге - в 10, третє - 8, місця з 4 по 10 дають, відповідно, від 1 до 7 балів

Євробачення-2010 закінчилося з результатами:

1. Німеччина 246 балів - 9 по 12 (Данія, Естонія, Фінляндія, Латвія, Норвегія, Словаччина, Іспанія, Швеція, Швейцарія), 4 по 10 (Албанія, Бельгія, Литва, Словенія), 4 по 8 (БіГ, Македонія, Ірландія, Сербія), одна 7 (Польща), 2 по 6 (Хорватія, Росія), одна 5 (Україна), 4 по 4 (Кіпр, Мальта, Нідерланди, Великобританія), 4 по 3 (Болгарія, Франція, Ісландія, Румунія), одна 2 (Греція), 2 по 1 (Азербайджан, Португалія). Лише 5 країн не віднесли Лєну до десятки кращих (Вірменія, Білорусь, Грузія, Ізраїль, Молдова)

2. Туреччина 170 - 3 по 12 (Азербайджан, Хорватія, Франція), 5 по 10 (БіГ, Болгарія, Македонія, Німеччина, Великобританія), 4 по 8 (Албанія, Румунія, Нідерланди, Україна), 3 по 6 (Бельгія, Данія, Естонія), 2 по 5 (Грузія, Швеція), одна 4 (Литва), 5 по 3 (Білорусь, Фінляндія, Сербія, Іспанія, Швейцарія), 2 по 2 (Норвегія, Словенія), одна 1 (Ірландія). Не оцінили турецького виконавця глядачі з 12 країн.

3. Румунія 162 - одна 12 (Молдова), 4 по 10 (Норвегія, Португалія, Іспанія, Швеція), 4 по 8 (Кіпр, Данія, Ізраїль, Великобританія), 3 по 7 (Азербайджан, Ірландія, Словенія), 2 по 6 (Польща, Сербія), 4 по 5 (Албанія, Ісландія, Мальта, Нідерланди), 2 по 4 (Греція, Швейцарія), 2 по 3 (Латвія, Росія), 4 по 2 (БіГ, Литва, Туреччина, Україна), 3 по 1 (Вірменія, Білорусь, Словаччина). З 9 країн оцінки не було.

4. Данія 149 - 5 по 12 (Ісландія, Ірландія, Польща, Румунія, Словенія), одна 10 (Латвія), 3 по 8 (Мальта, Норвегія, Швеція), одна 7 (Словаччина), одна 6 (Великобританія), 2 по 5 (Вірменія, Естонія), 4 по 4 (Азербайджан, Ізраїль, Португалія, Іспанія), одна 3 (Литва), 6 по 2 (Албанія, Бельгія, Хорватія, Македонія, Фінляндія, Нідерланди), одна 1 (Росія). Без оцінки - 13 країн.

5. Азербайджан 145 - 4 по 12 (Болгарія, Мальта, Туреччина, Україна), одна 10 (Кіпр), 3 по 8 (Грузія, Польща, Росія), 4 по 7 (БіГ, Ізраїль, Норвегія, Іспанія), одна 6 (Білорусь), одна 5 (Бельгія), одна 4 (Ісландія), 2 по 3 (Македонія, Ірландія), 3 по 2 (Данія, Латвія, Швейцарія), одна 1 (Греція). Без оцінки - 15 країн.

6. Бельгія 143 - одна 12 (Німеччина), 6 по 10 (Данія, Ісландія, Ірландія, Мальта, Польща, Словаччина), 3 по 7 (Франція, Литва, Швейцарія), 3 по 6 (Фінляндія, Греція, Нідерланди), 3 по 5 (Португалія, Росія, Сербія), 2 по 4 (Латвія, Румунія), 2 по 3 (Естонія, Норвегія), одна 1 (Україна). Без оцінки - 16 країн.

7. Вірменія 141 - 3 по 12 (Ізраїль, Росія, Нідерланди), одна 10 (Грузія), 2 по 8 (Болгарія, Іспанія), 4 по 7 (Бельгія, Кіпр, Німеччина, Греція), 5 по 6 (Франція, Молдова, Румунія, Туреччина, Україна), 2 по 5 (Білорусь, Польща), 2 по 4 (Македонія, Словаччина), 1 по 3 (Латвія, Сербія, Швеція). Без оцінки - 16 країн.

8. Греція 140 - 4 по 12 (Албанія, Бельгія, Кіпр, Великобританія), одна 10 (Сербія), 3 по 8 (Німеччина, Ісландія, Португалія), 3 по 7 (Фінляндія, Мальта, Румунія), одна 6 (БіГ), 3 по 5 (Болгарія, Словаччина, Іспанія), одна 4 (Франція), 3 по 3 (Греція, Нідерланди, Туреччина), одна 2 (Молдова), одна 1 (Польща). Без оцінки - 17 країн.

9. Грузія 136 - 2 по 12 (Вірменія, Литва), одна 10 (Росія), 2 по 8 (Азербайджан, Естонія), 3 по 7 (Білорусь, Хорватія, Україна), 2 по 6 (Болгарія, Швеція), 7 по 5 (Кіпр, Македонія, Греція, Ірландія, Ізраїль, Молдова, Туреччина), 3 по 4 (Бельгія, БіГ, Польща) одна 2 (Ісландія), 4 по 1 (Норвегія, Словенія, Іспанія, Швейцарія). Без оцінки - 13 країн.

10. Україна 108 - 2 по 10 (Азербайджан, Білорусь), 2 по 8 (Вірменія, Молдова), 6 по 7 (Болгарія, Грузія, Латвія, Росія, Сербія, Нідерланди), 2 по 6 (Кіпр, Литва), 2 по 5 (Румунія, Великобританія), одна 3 (Польща), 2 по 2 (Франція, Ізраїль), одна 1 (Туреччина). Без оцінки - 20 країн.

11. Росія 90 - одна 12 (Білорусь), 5 по 10 (Вірменія, Естонія, Ізраїль, Молдова, Україна), по одній 8 (Латвія), 6 (Словаччина), 5 (Литва), 4 (Туреччина), 3 (Азербайджан), 2 (Португалія). Без оцінки - 25 країн.

12. Франція 82 - 2 по 8 (Фінляндія, Греція), 2 по 7 (Данія, Португалія), 3 по 6 (Вірменія, Ісландія, Ірландія), 2 по 4 (Норвегія, Сербія), 6 по 3 (БіГ, Хорватія, Кіпр, Німеччина, Ізраїль, Словенія), 3 по 2 (Мальта, Іспанія, Великобританія), 2 по 1 (Естонія, Македонія). Без оцінки - 18 країн.

13. Сербія 72 - одна 12 (БіГ), 2 по 10 (Франція, Швейцарія), 2 по 8 (Хорватія, Словенія), 2 по 7 (Македонія, Швеція), одна 5 (Німеччина), одна 3 (Албанія), 2 по 1 (Кіпр, Нідерланди). Без оцінки - 27 країни.

14. Ізраїль 71 - 2 по 10 (Фінляндія, Нідерланди), 2 по 8 (Білорусь, Словаччина), одна 6 (Словенія), 2 по 5 (Азербайджан, Норвегія), 2 по 4 (Албанія, Грузія), 2 по 3 (Україна, Великобританія), одна 2 (Кіпр), 3 по 1 (БіГ, Франція, Молдова). Без оцінки - 23 країни.

15. Іспанія 68 - одна 12 (Португалія), одна 8 (Литва), 2 по 7 (Албанія, Вірменія), 2 по 5 (Латвія. Словенія), 4 по 4 (Фінляндія, Молдова, Росія, Великобританія), 3 по 2 (Болгарія, Грузія, Румунія), 2 по 1 (Бельгія, Ізраїль). Без оцінки - 23 країни.

16. Албанія 62 - одна 12 (Македонія), по одній 10 (Греція) і 8 (Швейцарія), 2 по 7 (Ісландія, Туреччина), 2 по 5 (БіГ, Хорватія) по одній 3 (Бельгія) і 2 (Польща), 3 по 1 (Німеччина, Румунія, Великобританія). Без оцінки - 26 країн.

17. Боснія і Герцеговина 51 - одна 12 (Сербія), по одній 10 (Хорватія) і 8 (Туреччина), 2 по 6 (Албанія, Македонія), по одній 5 (Франція) і 4 (Словенія). Без оцінки - 31 країна.

18. Португалія 43 - одна 8 (Франція), 3 по 6 (Німеччина, Латвія, Іспанія), одна 5 (Швейцарія), 2 по 4 (Вірменія, Данія), одна 2 (Сербія), 2 по 1 (Ісландія, Мальта). Без оцінки - 28 країн.

19. Ісландія 41 - одна 8 (Бельгія), 2 по 6 (Мальта, Норвегія), одна 5 (Фінляндія), 2 по 4 (Естонія, Німеччина), 2 по 3 (Данія, Греція), одна 2 (Білорусь). Без оцінки - 29 країн.

20. Норвегія 35 - по одній 7 (Естонія), 6 (Грузія), 5 (Данія), 4 (Швеція), 3 по 3 (Мальта, Португалія, Словаччина), 2 по 2 (Вірменія, Ірландія). Без оцінки - 29 країн.

21-22. Кіпр 27 - одна 12 (Греція), 2 по 4 (Болгарія, Хорватія), по одній 3 (Швеція) і 2 (Словаччина), 2 по 1 (Данія, Литва). Без оцінки - 31 країна.

21-22. Молдова 27 - одна 10 (Румунія), 2 по 6 (Азербайджан, Португалія), по одній 4 (Білорусь) і 1 (Грузія). Без оцінки - 33 країни.

23. Ірландія 25 - одна 7 (Великобританія), 2 по 6 (Ізраїль, Швейцарія), 2 по 2 (Естонія, Німеччина), 2 по 1 (Хорватія, Фінляндія). Без оцінки - 31 країна.

24. Білорусь 18 - одна 12 (Грузія), по одній 3 (Молдова), 2 (Росія), 1 (Болгарія). Без оцінки - 34 країни.

25. Великобританія 10 - по одній 4 (Ірландія), 3 (Грузія), 2 (Азербайджан), 1 (Албанія). Без оцінки - 34 країни.

За матеріалами офіційного сайту