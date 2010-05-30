Правляча коаліція розпалася через американську авіабазу

В Японії соціал-демократи вийшли з правлячої коаліції. Соціал-демократична партія звинувачує прем`єр-міністра Юкіо Хатояму в невиконанні передвиборних обіцянок і вважає, що він повинен залишити посаду голови кабінету. Каменем спотикання стала японо-американська угода про передислокацію авіабази морської піхоти США Футемма. Про це повідомляє телеканал "Россия 24".

Однією з головних передвиборних обіцянок опозиційних політичних сил на чолі з Демократичною партією, які у вересні 2009 р. прийшли до влади, було виведення цього великого військового об`єкту за межі префектури Окінава. Проте вісім місяців консультацій з місцевими властями і Вашингтоном не дали результату.

У результаті офіційний Токіо вирішив укласти угоду, яка практично не відрізняється від попередньої домовленості з США, досягнутої ще 2006 р. Базу, попри протести місцевих жителів, планується перевести в інший менш населений район острова Окінава. Лідер соціал-демократів Мідзухо Фукусіма звинуватила уряд у "порушенні зобов`язань" перед виборцями і відмовилася підписувати урядовий документ, який схвалює цю угоду із Сполученими Штатами.

У відповідь прем`єр-міністр Японії Юкіо Хатояма 28 травня відправив її у відставку з посади міністра у справах споживачів. Цей крок М.Фукусіма інтерпретувала як виклик всій партії. Голова уряду висловив надію на те, що Соціал-демократична партія все ж таки залишиться у складі правлячої коаліції. "Ми разом працювали над багатьма питаннями, і я розраховую на те, що соціал-демократи продовжать з нами співпрацю", - сказав Ю.Хатояма.