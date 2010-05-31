МЗС України закликає розслідувати застосування зброї ізраїльськими ВМС

Міністерство закордонних справ України закликає провести ретельне і всебічне розслідування обставин атаки ізраїльських ВМС на гуманітарний конвой, що призначався для жителів сектора Газа.

Про це йдеться у коментарі Департаменту інформаційної політики МЗС України, який має УНІАН.

“В Україні з глибоким занепокоєнням сприйняли повідомлення про інцидент, який стався 31 травня ц.р. з морським гуманітарним конвоєм, призначеним для жителів сектора Газа. Особливу стурбованість викликає факт застосування зброї, в результаті чого загинули люди”, – зазначають в українському МЗС.

Також відомство висловило щирі співчуття родинам і близьким загиблих, а також побажало одужання пораненим.

“Переконані, що скоординовані зусилля з метою врегулювання складної соціально-економічної та гуманітарної ситуації в секторі Газа унеможливлять повторення подібних трагічних випадків у майбутньому”, – йдеться у коментарі.

Довідка. У результаті атаки ВМС Ізраїлю на судна з гуманітарною допомогою, що слідували у сектор Газа, загинули щонайменше 19 осіб.

За даними ИТАР-ТАСС, до складу конвою, який зазнав нападу ВМС Ізраїлю, входили 9 суден. Вони планували доставити з Туреччини у сектор Газа 10 тис. тонн продовольства і медичної допомоги. На суднах перебували політики, дипломати, правозахисники і журналісти.

За словами ізраїльських військових, під час висадки на судно їхні командос були атаковані пасажирами і обстріляні з вогнепальної зброї. У відповідь ізраїльтяни також відкрили вогонь. 4 десантники отримали поранення, один з них - вогнепальне.

У Палестинській автономії у зв`язку з тим, що сталося оголошена триденна жалоба. Глава Палестинської національної адміністрації Махмуд АББАС різко засудив штурм ізраїльськими ВМС конвою суден з гуманітарною допомогою.

Дії ізраїльських військових також різко засудили Туреччина, Іран та інші арабські країни.

Провідні держави ЄС - Великобританія, Франція, Німеччина та інші - висловили занепокоєння у зв`язку з інцидентом.

Євросоюз закликав розслідувати обставини загибелі людей на суднах із вантажем допомоги для сектора Газа і зажадав від Ізраїлю відкрити безперешкодний доступ для гуманітарної допомоги для цієї палестинської території.